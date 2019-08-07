وزيرة باكستانية: تصرفات الهند في كشمير "جريمة حرب"

وصفت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري، اليوم الأربعاء، تصرفات الهند في كشمير بأنها "جريمة حرب".



نقلت ذلك صحيفة (دون) الباكستانية عن مزاري خلال خطابها في اليوم الثاني من جلسة مشتركة للبرلمان لمناقشة مسار باكستان المستقبلي في أعقاب قرار الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، وتجريد إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين من وضعه الخاص.



وأضافت مزاري أن الهند قد ارتكبت جريمة حرب، ونحن ملزمون بإخبار العالم بذلك.



وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه قد أعلن الاثنين الماضي أمام برلمان بلاده أن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.



وكان التشريع، المعروف تحت مسمى المادة 35 أيه، مصدرا دائما للخلاف بين الغالبية المسلمة في كشمير وحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند حاليا.



وتدعي البلدان سيادة كل منهما على مجمل كشمير وليس على الأجزاء الخاضعة لإدارة أية واحدة منهما، ومنذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، خاض جيشا البلدين، المسلحين نوويا، حربين ونزاعا حدوديا محدودا بشأن المنطقة.