تجديد حبس المتهم بقتل زوجين في الزيتون 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، الأربعاء، حبس المتهم بقتل زوجين لسرقتهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقة سكنية.



على الفور انتقل رجال المباحث للمكان وتبين العثور على جثتين بهما عدة طعنات، وبعثرة محتويات الشقة وسرقة أموال ومشغولات ذهبية، وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "جار" المجني عليهما، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.