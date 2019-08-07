ضبط 3780 مخالفة مرورية في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأربعاء، حملات مرورية موسعة بمحاور وميادين المحافظة؛ لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 3780 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و1670 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 65 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 20 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 77 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 58 دراجة بخارية وسيارة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.