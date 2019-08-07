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مصر

السيسي تعليقًا على حادث معهد الأورام: "مش هتقدروا علينا"

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:58 ص
السيسي
السيسي
وسام عطية
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شديدة اللهجة، للمخربين والإرهابين، وما وصفهم بأصحاب الأجندات الخارجية التي ترغب في تعكير صفوف المصريين بسفك الدماء: "مش هتقدروا علينا وما يحدث يزيدنا تماسكًا وقوة".

وأضاف السيسي ردًا على حادث تفجيرات معهد الأورام: " لا يُعقل أن يُقابل الإصلاح بالهدم، وهل يعقل أن تأمر شريعة سماوية أو حتى دين بالتخريب والقتل والحرق، علينا أن نعلم أبنائنا أن التطوير والتنمية والصعود ليس بالقتل ولا بالتخريب وإن ربنا سبحانه وتعالى ميرضاش بكدا".

واختتم: " طول ما فينا نفس هنفضل نكمل في طريقنا هنبني ونعمر طول ما إحنا عايشين".

وافتتح الرئيس السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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