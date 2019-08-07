السيسي: 2020 سيشهد افتتاح مدينة الرخام الجديدة بأحدث التقنيات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الـ 9 مصانع الموجودة بمجمع الأسمدة بالعين السخنة ستكون محاولة للاستفادة، مشيرًا إلى أن هناك فرص عمل لـ 1500 شاب، العمل في المجمع، مستقبل للشباب ولأسرهم.



وأكد السيسي، أن إنشاء المجمعات، محاولة للستفادة من الخامات المصرية، وتحويلها إلى قيمة مضافة، وفرصة للتوقف عن الاستيراد، على أن يكون الفائض يتصدر للخارج.



وأوضح السيسي، أن المجمع به مدينة رخام الجديدة، بما يقرب 30 مليون متر في السنة، مبينا أن العام المقبل سيشهد افتتاح مدينة الرخام الجديدة، والعمل بشكل متكامل، واستخدام أحداث التقنيات والاشتراطات البيئة للحفاظ عليه، مع المراجعة الكاملة، من وزارة البيئة، ومراجعة المشروع وبصفة دورية لإتمام المشروع.



وأكد السيسي، استعداه التام، لافتتاح مشروعات القطاع الخاص، لإظهار حجم ما يتم إنجازه من مشروعات، موضحًا أن رئيس الوزراء،عرض عليه بعض المشروعات التي شيدها رجال الأعمال التي يمكن افتتاحها، وأنه وافق على ذلك على الفور.