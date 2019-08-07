ضبط 28 سائقًا يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة - خلال 24 ساعة - للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث.



أسفرت الحملات عن إجراء تحليل طبي لـ180 سائقًا، وإثبات تعاطي 28 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابات المختصة.