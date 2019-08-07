النيابة تستدعي مالك معرض دراجات نارية "مسروق" في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، الأربعاء، باستدعاء مالك معرض دراجات نارية؛ لسماع أقواله في واقعة سرقة المعرض على يد عاطل.



تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية، يفيد باكتشافه سرقة 10 "جنط حديدي" خاص بإطارات الدراجات النارية من داخل المخزن ملكه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيىء النية، تاجر دراجات نارية باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.