السيسى: مجمع الأسمدة يهدف إلى تحويل المواد الخام لـ"قيمة مضافة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مجمع الأسمدة يهدف إلى تحويل المواد الخام إلى قيمة مضافة نستفيد منها.



وافتتح السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.



وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.