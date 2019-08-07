تجديد حبس مسجلين سرقا 3 شقق سكنية في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المطرية، الأربعاء، حبس مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في سرقة 3 شقق سكنية.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما "حمد. م"، و"مهدي. ف"، مسجلين في قضايا سرقة، واعترفا أمام النيابة بسرقة 3 شقق سكنية بمنطقتي المطرية والمرج بأسلوب كسر الباب.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة شققهم السكنية.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهما.



وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة 3 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب ومرقبة أصحاب الشقق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.