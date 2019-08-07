موعد وعدد أيام اجازة عيد الاضحى في مصر للقطاعين العام والخاص 2019

أعلنت حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موعد اجازة عيد الأضحى المبارك، للقطاع العام الحكومي، عقب القرار الذي أصدره اليوم خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.





وتعد إجازة عيد الأضحى المبارك رسمية مدفوعة الأجر في كل القطاعات العامة الرسمية الحكومية والإدارات المحلية في بقاع الجمهورية.





موعد اجازة عيد الاضحى 2019 في مصر





وتقرر أن تكون اجازة عيد الاضحى، بدءا من يوم السبت المقبل 10 أغسطس، وحتى يوم الاربعاء الموافق 14 من الشهر نفسه، على أن تكون العودة للعمل بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس.





ومن المقرر أن يكون العيد يوم الأحد 11 أغسطس، وهو يوم عيد الأضحى الذي يتم فيه النحر والحل من الإحرام لحجاج بيت الله الحرام بعد رمي الجمرة الكبرى بمنى.





أما بالنسبة لبعض القطاعات بالدولة مثل البنوك والبورصة فسيحصل الموظفين على إجازة من يوم السبت من نفس الشهر والعودة من الإجازة يوم الأحد 18 أغسطس.





وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتهنئة إلى الشعب المصرى العظيم، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.







