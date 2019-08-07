انتحار طالبة في الإعدادية ببني سويف

أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الأربعاء، على الانتحار شنقا داخل غرفة نومها بمنزلها؛ لمرورها بأزمة نفسية، بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من "ب. س. أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمة قرية باروط بدائرة المركز، بالعثور على نجلتها متوفاة داخل غرفة نومها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص أن الجثة لطالبة تدعى "ب. س. م" 14 عاما، طالبة بالمرحلة بالإعدادية، مقيمة قرية باروط - مركز بني سويف، مسجاة على الأرض خلف باب غرفة نومها، وقدميها ملتوية أسفل ظهرها، وملفوف حول رقبتها "كوفية صوف"، وبسؤال والد المتوفاة ويدعى "س. م. أ" 60 عاما، فلاح، والدة المتوفاة، ووالدتها، أيد مضمون ما جاء بالفحص، وأن سبب انتحار نجلتهما مرورها بأزمة نفسية ولا توجد خلافات بينهما، ولا يشتبها في وفاتها جنائيًا.



تحرر محضر رقم 3731 إداري مركز بني سويف وتولت النيابة التحقيق.