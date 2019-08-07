مجازاة رئيس القطاع القانوني بـ"الأصول العقارية"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 91 لسنة 61 قضائية، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بعقوبة اللوم؛ لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.



وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "محمد. أ"، رئيس القطاع القانوني بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تقاعس عن إمساك السجلات القانونية الواجبة تنفيذًا لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013.



وأهمل المخالف في متابعة الملفات المحالة لأعضاء الإدارة القانونية وكذلك الإشراف الجيد عليهم مما نتج عنه المخالفات المنسوبة لكل منهم وفقًا لتقرير التفتيش الفني، وسمح بتكليف "أحمد. ع"، و"أحمد. م"، و"طارق. أ"، و"هاشم. أ"، بأعمال قانونية وأسند لهم مباشرة بعض الدعاوى رغم كونهم غير مختصين بذلك وظيفيًا وغير معينين على درجة قانونية لكونهم بعقود مؤقتة.



وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.