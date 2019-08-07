نائب الهيئة الاقتصادية: نواجه الإرهاب في سيناء بالتنمية

قال اللواء محمد برايه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن أعمال التنمية في سيناء نوع من أنواع مواجهة الإرهاب وتطهير أرض مصر.



وأشار "برايه"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أنه يتم مواجهة مشكلة الفراغ الأمني في سيناء من خلال التنمية الاقتصادية.



وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية أن العاملين بالهيئة يعملون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوم في السنة، من أجل الانتهاء من الأعمال المنوطة في المنطقة.



ومن المنتظر أن يقوم وفد من الصحفيين ومراسلي الجرائد والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بجولة بمنطقة شرق بورسعيد، للتعرف على ما يتحقق من إنجازات بالمنطقة على أرض الواقع، خاصة بالأرصفة البحرية الجديدة والمنطقة الصناعية.