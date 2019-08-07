ضحايا عصابة سرقة أصحاب المعاشات بالحدائق: استغلوا حاجتنا

تستمع نيابة حدائق القبة الجزئية، الأربعاء، إلى أقوال ضحايا عصابة تخصصت في سرقة أصحاب المعاشات من أمام مكاتب البريد.



وقال الضحايا إن المتهمين كانوا يعرضون المساعدة عليهم ثم يستغلون حاجاتهم في ذلك، ويستولون على الأموال والبطاقات التي بحوزتهم.



أكدت تحريات مباحث قسم شرطة الحدائق تكوين سيدتين وسائق "توك توك"، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين خاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل" عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام "توك توك" ملك وقيادة الأخير.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة.



وأضافوا بتصرفهم بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها.



تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.