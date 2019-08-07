ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:48 ص
اكرم عمرانطباعة
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 16724 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 519 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1363 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 16724 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 519 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1363 نقطة.
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