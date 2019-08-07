ارتفاع بورصة دبي بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.58% رابحًا 44.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2841.18 نقطة، مدفوعًا بصعود جماعي للقطاعات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 67.2 مليون سهم محققة ما قيمته 102.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1411 صفقة لـ32 سهمًا، وارتفعت 23 سهمًا، وانخفضت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم.



وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.95%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1%، تلاه قطاعا البنوك والاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.53%.