ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحًا 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1546.79 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعي التأمين والبنوك التجارية.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.31%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.70% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.95%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.11%.



فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.15% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.