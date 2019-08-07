بعثة الحج: اليوم انتهاء عمليات تفويج الحجاج المصريين

أكد اللواء حسام طلعت، نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية اكتمال أعداد بعثة الحج المصرية اليوم الأربعاء بعد انتهاء عمليات تفويج الحجاج من القاهرة ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.



وقال اللواء حسام طلعت، في تصريحات صحفية، إن ضباط وأفراد بعثة حجاج القرعة على استعداد تام لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بعد غد الجمعة، وأضاف أن هناك جولات يومية في الفنادق من أجل الاتفاق على تفويج حجاج كل فندق على حدة إلى مشعر عرفات بعد غد.



وتابع نائب الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، أنه تم تكثيف الندوات الدينية في الفنادق استعدادا لبدء المشاعر، فضلا عن تكثيف المعاينة في مناطق مخيمات عرفات والمزدلفة ومنى.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النقل السعودية من أجل توفير أجهزة تحديد المواقع والتتبع (gps) لمتابعة خطوط سير حافلات حجاج القرعة وأماكنها بصورة دقيقة، خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة من المزدلفة إلى منى.