السيسي يصل إلى مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط.



ويفتتح السيسي المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة في العالم.