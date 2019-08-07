البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص التهنئة: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. يسرني بالإصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا أحبائنا المسلمين بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة وأن يمدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض بمصرنا الغالية، ولتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة فى بناء مصر الحديثة واستعادة دور مصر الرائد في المنطقة والعالم، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء.

دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".



