"أبي فوق الشجرة" بالمعهد الهولندي الفلمنكي الليلة

بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإنتاج فيلم "أبي فوق الشجرة" ينظم المعهد الهولندي الفلمنكي بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم٬ عرض للفيلم الإستعراضي الغنائي٬ الذي كتب السيناريو له سعد الدين وهبة٬ بالإشتراك مع يوسف فرنسيس٬ عن قصة لــ إحسان عبد القدوس٬ وأخرجه حسين كمال عام 1969 ومن إنتاج شركة صوت الفن. الفيلم من بطولة: عبد الحليم حافظ٬ نادية لطفي٬ عماد حمدي٬ ميرفت أمين٬ نبيلة السيد٬ وسمير صبري.



عندما تم عرضه لأول مرة عام 1969، حقق الفيلم شعبية كبيرة، فاستمر عرضه في دور السينما لأكثر من عام، وأصبحت موسيقاه أكثر آغاني عبد الحليم شهرة٬ ومنها: دقوا الشماسي٬ يا خلي القلب٬ الهوا هوايا٬ أحضان الحبايب٬ جانا الهوا٬ وقاضي البلاج.



كتب أغنيات الفيلم: عبد الرحمن الأبنودي٬ محمد حمزة٬ مرسي جميل عزيز٬ ولحنها: بليغ حمدي٬ محمد الموجي٬ محمد عبد الوهاب٬ ومنير مراد. ووزع الموسيقار علي إسماعيل الموسيقي التصويرية للفيلم.



