الاحتلال يشرع باقتلاع عدد من أشجار الزيتون من ساحات الأقصى

شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الاسباط بمحيط المسجد الاقصى المبارك.



وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لــ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، سليمان مسلم الدبس (15 عاما)، ومحمد جمال رومي (18 عاما) وكلاهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومالك حسن الزغاري (24 عاما) من بلدة الدوحة غربا، والشقيقين محمود محمد دقدق (28 عاما)، وعلي (23 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.