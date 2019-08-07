زيلينسكي يدعو ماكرون وميركل وبوتين إلى عقد اجتماع لرباعية نورماندي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الدول الأعضاء في رباعية نورماندي إلى إجراء محادثات بشأن مقتل أربعة جنود أوكرانيين خلال القصف الذي حدث يوم الثلاثاء.



وكتب زيلينسكي يقول في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أدعو قادة صيغة مفاوضات نورماندي -- إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين -- إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن لاستئناف المفاوضات".



فقد تم تنفيذ جولتين من القصف في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية.



وقال زيلينسكي إن "الهدنة استمرت 17 يوما، وحادث اليوم لا يهدف فقط إلى تقويض وقف إطلاق النار، وإنما أيضا عملية التفاوض برمتها".



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الاتصال، أو رباعية نورماندي، قائمة منذ يونيو 2104 وقد تم تشكيلها لحل الصراع في دونباس الذي اندلع في إبريل 2014.