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مصر

وزيرالحج السعودي: نصيب مصر من تأشيرات الحج الأكبر على مستوى العالم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:22 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج الرسمية، اجتماعًا مع أعضاء البعثات الرسمية من قرعة الداخلية والتضامن والسياحة والصحة والاوقاف.

وأكد على التنسيق الكامل بين كافة أعضاء البعثة، والعمل على متابعة اللجان الفرعية لبعثة للحجاج المصريين، مع قيام رئيس كل بعثة فرعية بعمل تقرير يومي عن حالة الحجاج والخروج ببيان موحد عن رئيس البعثة.

زار مقر الحجاج بحضور قنصل مصر بجدة، حازم رمضان، ووزير الحج والعمرة السعودي السيد محمد بنتين فى مكة المكرمة، حيث تم بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد رئيس بعثة الحج المصرية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مثمّنًا دور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، وتم توجيه الشكر لأجهزة المملكة على المجهودات المبذولة للخروج بموسم الحج هذا العام في أحسن صورة دون أي مشاكل .

من جانبه قدم محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج السعودي، الشكر لأجهزة الحكومة المصرية علي التنسيق التام مع السلطات السعودية، مشيرًا إلى أن نصيب مصر من تأشيرات الحج هذا العام هو الأكبر علي مستوى كافة الدول.
 
وقابل رئيس البعثة، بعض الحجاج من كافة البعثات ومصافحتهم والإطمأن على أحوالهم الصحية، وعن الخدمات التي تقدّم لهم، حيث اثنوا جميعا على مستوي الخدمة والرعاية الصحية التي تقدم لهم وحرص سيادته على مقابلة كبار السن من الحجاج وأصحاب الأعذار والمرضى، كمار زار إحدى العيادات التي تقدم الرعاية الصحية للحجاج وكذلك الصيدليات التي تصرف العلاج، موجها بضرورة استمرار وجود أفراد بعثة وزارة الأوقاف الدعوية التي تصاحب الحجاج لعقد الندوات والمحاضرات التثقيفية لهم.

ورافق وزير الري خلال الجولة  اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية، واللواء ممدوح العدوي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء ، وايمن عبدالموجود عابد رئيس بعثة وزارة التضامن، ومجدى محمود شلبى رئيس بعثة وزارة السياحه والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثه الطبيه، حيث اسُتقبل الحجاج أفراد البعثة بالفرحة والتهليل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع أفراد البعثة.

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