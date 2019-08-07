تراجع أرباح "إيون" الألمانية للطاقة بسبب مشكلات السوق البريطانية

أعلنت شركة ا لطاقة الألمانية "إيون" تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب استمرار معاناتها في السوق البريطانية.



وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة "إيسن" الألمانية إن وضع حدود قصوى للأسعار في بريطانيا كبدها خسائر كبيرة.



في الوقت نفسه، زادت مبيعات "إيون" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5% سنويا تقريبا إلى 1ر16 مليار يورو (18 مليار دولار)، وتراجعت أرباح الشركة قبل حساب الفوائد والضرائب بنسبة 12% إلى 7ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.



كما تراجع صافي أرباح الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16% إلى 900 مليون يورو.



وأبقت "إيون" على توقعاتها لصافي أرباحها وأرباح التشغيل خلال العام الحالي ككل، كما أشارت الشركة إلى المضي قدما في خطتها للاستحواذ على منافستها الأصغر "إينوجي"، معربة عن ثقتها في إنجاز الصفقة خلال سبتمبر المقبل.