"أنسي أبو سيف" بضيافة جمعية نقاد السينما

تعقد جمعية نقاد السينما المصريين٬ حوار ونقاش مفتوح مع مهندس الديكور والمناظر السينمائية٬ أنسي أبو سيف، ويُدير النقاش الناقد محسن ويفي، وذلك في السابعة من مساء الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري٬ بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.



قدم "أبو سيف" أول أفلامه وهو "يوميات نائب في الأرياف"، وبعدها توالت أعماله منها "حب في الزنزانة"، و"حتى لا يطير الدخان"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الهلفوت".



عمل مع المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام٬ كمساعد تصميم من الدرجة الرابعة٬ في فيلم "المومياء"٬ وحينها كان مازال طالبًا في المعهد العالي للسينما والذي تخرج منه عام 1967.



وعن تجربته بالعمل مع "عبد السلام" يقول أنسي أبو سيف: "تعلمت منها الكثير، وأعتبرها مرحلة مهمة في مشواري، وأفخر بكوني أحد تلامذة شادي عبد السلام، ولمست ذلك حينما كبرت، وأصبحت أملك خبرة واسعة".

