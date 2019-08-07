ارتفاع صافي أرباح "فرابورت"الألمانية لتشغيل المطارات

ارتفع صافي أرباح شركة تشغيل المطارات الألمانية "فرابورت" اليوم الأربعاء، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.1% سنويا إلى 164.9مليون يورو، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 10.9% إلى 511.5 مليون يورو خلال الفترة نفسها.



وزادت إيرادات "فرابورت" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 50.2 % إلى 1.513 مليار دولار، على خلفية زيادة إيرادات خدمات النقل الأرضي وتكاليف البنية التحتية إلى جانب زيادة عائدات متاجر التجزئة وساحات انتظار السيارات.



في الوقت نفسه أكدت الشركة الألمانية توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع أرباح تشغيل تتراوح بين 1.160 مليار 1.195 مليار يورو، وأرباح صافية تتراوح بين 420 و460 مليون يورو خلال العام.

