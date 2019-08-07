جينفر آنستون: لم يتوقع أحد النجاح الساحق لـ"فريندز"

قالت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينفر آنستون، إنها مازالت تشتاق لأيام مشاركتها في مسلسل" فريندز " الشهير.



وأوضحت جينفر - 50 عاما- في حوار مع مجلة "ان ستايل" الأمريكية، أنها تشعر بالحنين تجاه الوقت الذي كانت تعمل فيه بوظيفة كانت شغوفة بها للغاية ومحاطة بأشخاص تهتم بأمرهم.



وقالت جينفر" لقد بدأت الشعور بالثقة عندما عملت في فريندز، بطريقة ما، مشاركتي في هذا المسلسل كانت أكبر تدريب لي للتحلي بالثقة".



يذكر أنه استمر عرض المسلسل من عام 1994 حتى 2004، ومازال يعد من أكثر المسلسلات شهرة.



وأشارت جينفر إلى أنه لم يكن أحد يتوقع هذا النجاح الساحق الذي حققه المسلسل، وقالت" عندما بدأ عرض فريندز عام 1994 كنا مترقبون لما سوف يحدث، ولم نستطع أن نصدق النجاح الذي بدأ في تحقيقه، ولم يكن لدينا فكرة عن ما سوف يحدث في المستقبل".



ومن المقرر أن تبدأ جينفر قريبا في تصوير مسلسل " ذا مورنيج شو"، الذي يكشف ما يحدث خلف الكواليس في البرامج التلفزيونية الصباحية.



عُرض مؤخرا لجينفر فيلم" مردر ميستري" على شبكة "نتفليكس" مع الممثل آدم ساندلر.