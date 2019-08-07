كمبوديا تخفض الأعياد الرسمية من 28 إلى 22 يوما العام المقبل

ذكرت وسائل إعلام محلية في كمبوديا اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد أيام العطلات الرسمية من 28 إلى 22 يوما العام المقبل، حيث سيتم استبعاد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومهرجان بوذي وأربع عطلات أخرى.



غير أن الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، ستظل بالقرب من رأس قائمة الدول التي تحصل على أعلى عدد من أيام الإجازات التي تمنحها الحكومة. حيث أن سريلانكا لديها 25 عطلة رسمية، بينما الهند وكازاخستان لديها 21، طبقا لما ذكره موقع "وورلد اتلاس" الالكتروني.



وقال المتحدث باسم الحكومة، إي كيه تا لصحيفة "بنوم بنه بوست" إن كمبوديا ستقلص أيام عطلاتها في أعقاب شكاوي من مستثمرين دوليين بأن لديها إجازات أكثر من أي دولة أخرى.



واستشهدت الصحيفة بمرسوم فرعي حول الإجازات الرسمية الخاصة بالعمال وموظفي الدولة، الذي وقعه رئيس الوزارء هون سين وحصلت عليه الصحيفة أمس الثلاثاء.



وكان هون سين قد قال في مارس الماضي إنه سيتم تقليص عدد أيام العطلات لتشجيع الاستثمار ودفع النمو المستمر.



يذكر أن كمبوديا سجلت نموا سنويا بنسبة حوالي 7 بالمئة منذ عام 2011، لكن كبار رجال الأعمال دعوا إلى تقليص عدد العطلات لتحقيق تنافس أفضل وتحسين الكفاءة.