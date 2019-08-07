نيكي يتراجع بفعل قوة الين ومخاوف بشأن حرب عملات

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يحفز فيه ارتفاع الين والمخاوف من

نشوب حرب عملات عالمية المستثمرين على بيع الأصول العالية المخاطر، على الرغم من أن بعض نتائج الأعمال الإيجابية للشركات وارتفاع بورصة وول ستريت ساهما في كبح الخسائر.



ونزل المؤشر نيكي 0.33 بالمئة ليغلق عند 20516.56 نقطة.



وتراجعت الشركات المعتمدة على التصدير مع استمرار ارتفاع الين مقابل الدولار، لتظل العملة اليابانية قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة. ويُنظر إلى الين عادة باعتباره

ملاذا آمنا خلال أوقات اضطراب السوق، وزادت العملة اليابانية في الجلسات الماضية مع تصاعد مفاجئ للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وخسر سهم هوندا موتور 0.9 بالمئة، ونزل سهم ميتسوبيشي إلكتريك 1.3 بالمئة وتراجع سهم تي.دي.كيه 2.2 بالمئة.



وواصلت أيضا تقارير الأرباح التأثير سلبا على التداولات.



وهوى سهم سومكو كورب، الشركة المصنعة لرقائق السليكون المستخدمة في أشباه الموصلات، 9.3 بالمئة بعد أن هبطت أرباح الشركة التشغيلية 18.4 بالمئة في الفترة بين يناير ويونيو.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة إلى 1499.93 نقطة، وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الرابحة بواقع 1060 إلى 1003.

