اليوم.. السيسى يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

يفتتح اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الاسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط.



ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.



