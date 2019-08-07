الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى منذ 2009

هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، وسط مخاوف من إمكانية أن يتبع بنك الاحتياط الأسترالي خطى نظيره النيوزيلندي في خفض سعر الفائدة بشكل أكبر من المتوقع.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدولار الأسترالي انخفض بنسبة 0.6% إلى 0.6721 أمام نظيره الأمريكي.



وكان بنك الاحتياط النيوزيلندي فاجأ السوق الأربعاء بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أثار تكهنات بأن بنك الاحتياط الأسترالي سيحذو حذوه.