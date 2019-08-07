منصور: الأهلي السعودي بطل.. ولن أبرّر

أوضح الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف على الأهلي السعودي، أنه لا يرغب في تبرير الخسارة من الهلال 2 4، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وقال مستدركا "هدفهم الأول من تسلل، ومع ذلك لن أبرّر الهزيمة، حدثت بعض الأخطاء الفردية، الأهلي كان بطلا، أدى جهدا ممتازا، وقادرون على التعويض في الرياض".



وأضاف "نتمنى من الجماهير الصبر والهدوء، ما زلنا في بداية الموسم، سنقدّم الأفضل، ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، سنستعد لمباراة الإياب بالشكل الصحيح، وسنقاتل حتى آخر ثانية".



وحول إمكانية أن تنعكس الخسارة على الموسم بكامله، قال "لاعبونا محترفون، يدركون كل شيء، يتعاملون مع كل بطولة بشكل مختلف، هذا الحديث سابق لأوانه لأن لدينا الفرصة إيابا، سنتمسك بها حتى النهاية، وظهور الصربي دانييل أليكسيتش؛ بشكل غير جيد أمر عادي ولاسيما أنها المباراة الأولى للفريق وللاعب نفسه، سنجد له ولبقية زملائه العذر، مع يقيننا بأن لديهم الإمكانات الأفضل".



وقال "أنا لا أتدخل في عمل المدرب الكرواتي برانكو؛ وكيفية عدم استغلاله الأخطاء التي صاحبت أداء الهلال"، مشيرا إلى أن تأخرهم في التعاقد مع صانع ألعاب جاء لأنهم يبحثون عن نجم يصنع الفارق، وقال "الأخطاء الدفاعية ستعالج، لا أرغب في الحديث عن نفسي وعملي، المولى -عز وجل- يعلم كل شيء".