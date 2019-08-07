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عالم

سول: الكوريتان تتواصلان عبر قنوات متنوعة وبيونج يانج باقية على موقفها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:55 ص
جريدة الدستور
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قال المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لي سانج-مين اليوم الأربعاء، إن الكوريتين تتواصلان عبر قنوات متنوعة إلا أن كوريا الشمالية لا تزال تبقي على موقفها السلبي.

وذكر لي - حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - أنه على الرغم من الموقف السلبي لكوريا الشمالية، يجرى التواصل بين الكوريتين باستمرار.

وبخصوص إطلاق سلسلة من الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، دعت الوزارة إلى التشغيل السريع للجنة العسكرية بين الكوريتين لمناقشة السبل العملية لتخفيف التوترات وبناء الثقة.

وأضاف لي "أن هناك حاجة للبحث عن طرق عملية، مثل بناء الثقة العسكرية، لتجنب سباق التسلح غير الضروري وبناء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وتابع المسئول الكوري الجنوبي أنه "في هذا الصدد، ينبغي تشغيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الكوريتين المتفق عليها بموجب الاتفاق العسكري الشامل بين الكوريتين في 19 سبتمبر".

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