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عالم

مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:47 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قُتل اليوم الأربعاء، اثنان من الحرس الثوري الإيراني، وأصيب عنصر ثالث، وذلك في اشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة ماكو المحاذية لتركيا شمال غربي إيران.

فيما صرح حاكم مدينة ماكو، حسن عباسي، حسب وكالة "مهر" الإيرانية، إن "عنصرين من الحرس الثوري، قتلا اليوم خلال اشتباك مع جماعة انفصالية إرهابية في المناطق الحدودية الوعرة".

يتزامن الحادث مع توقيع كلا من تركيا وإيران أمس على مذكرة تفاهم ثنائية تنص على توسيع التعاون الحدودي، فيما أكد الجانبان الإيراني والتركي خلال مراسم توقيع الاتفاق، ضرورة احترام أسس الجوار، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات الإيرانية مع بريطانيا وواشنطن.

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