تونس تحصل على منحة بـنحو 40 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي

حصلت تونس على منحة من الاتحاد الأوروبي بنحو 40 مليون دولار تخصص لدعم قطاع الصيد البحري وتطوير الأحياء الشعبية.



وتم توقيع الاتفاقية اليوم الأربعاء، من قبل وزارة التنمية والاستثمار في الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وسيخصص الجزء الأكبر من المنحة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في عدد من الأحياء الشعبية التونسية.

