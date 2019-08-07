إصابة 80 شخصا في انفجار قوي في العاصمة الأفغانية

أعلن مسئولون في وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الأربعاء، عن إصابة 80 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات نتيجة انفجار قوي هز العاصمة كابول صباح اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن انتحاريا فجر عبوة ناسفة كانت في سيارة بالقرب من الحي السادس للمدينة في منطقة كوت سانجي، ولم يعلن أي فرد أو جماعة حتى الآن مسؤوليته عن الحادث.