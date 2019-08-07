حظك اليوم..برج الدلو الأربعاء 7 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج الدلو قالت:-



مهنيًا: لا تكن متطلبًا كثيرًا، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك.



عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما.



صحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.