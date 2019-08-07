الأربعاء 07 أغسطس 2019 الموافق 06 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

وليد صلاح الدين: حسن شحاتة الأنسب لتدريب المنتخب الوطنى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:44 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
أ ش أ
طباعة
ads
أكد وليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن المدرب الوطني هو الأنسب لتدريب منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، بعد مشاركة منتخب "الساجدين" ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر مؤخرا، مرشحا حسن شحاتة لتولي مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب.

وقال "صلاح الدين"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حسن شحاتة هو الأنسب لتولي منصب المدير الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مدرب مميز ولديه خبرة كبيرة في عالم كرة القدم تجعله قادرا على قيادة المنتخب الوطني في هذه الفترة الهامة؛ نظرا لأن المنتخب تنتظره مواجهات قوية على مستوى التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء، بجانب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وأضاف: "بجانب خبرة حسن شحاتة الكبيرة في عالم التدريب، حيث إنه نجح في تحقيق اللقب القاري مع منتخب مصر في أكثر من مناسبة، فإنه يتحلى بشخصية قوية تمكنه من السيطرة على اللاعبين وقيادتهم نحو الانتصارات".

وتنتظر المنتخب الوطني مواجهات مقبلة على المستوى القاري تتمثل في خوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قد أوقعت مصر في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات كينيا، وتوجو، وجزر القمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

منذ حوالي 19 ساعة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

رابط مباشر .. معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر هذا الرابط

منذ حوالي 17 ساعة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ads

الصور

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

مبروك عطية: "الشهيد لا يُغفر له الجنيه ولا يُقبل حج اللي عليه جنيه" (فيديو)

ياسر ريان: نجلي أفضل من مهاجمي الأهلي المتواجدة حاليا (فيديو)

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرف عليها

نجم الأهلي عن رحيل التوأم: ثابت البطل أوقع بينهما وبين صالح سليم (فيديو)

رياضة

وليد صلاح الدين: حسن شحاتة الأنسب لتدريب المنتخب الوطنى

إدموند يجتاز كيريوس ويبلغ الدور الثانى فى مونتريال

الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك مساء اليوم

بارتى تودع كأس روجرز للتنس بشكل صادم

الرئيس نيوز

إيقاف 3 أطباء بمستشفى المنزلة المركزي عن العمل

محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

السيد البدوي يقيم جنحة "سب وابتزاز" ضد أبو شقة وزين الدين

فصل 50 قاضيًا ومسؤولًا في وزراة العدل الجزائرية

منوعات

السعودية.. قرية ورد تلفت الأنظار فى "مصيف العرب"

نجاح إنتاج أول كبد بشري

رومانيا تحارب البدانة بفرض الضرائب

انتقادات لـ"كوكا كولا" بسبب ترويجها للمثلية الجنسية

كشكول

أبرز 100 مسجد حول العالم في كتاب جديد لأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمدارس ٣٠ يونيو عقب إجازة العيد

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

إسلام سياسي

خلافات كبرى تضرب إخوان تونس عقب ترشيح "مورو" لانتخابات الرئاسة

القصة الكاملة ل "عبد الفتاح مورو" مرشح النهضة لانتخابات رئاسة تونس

رئيس حركة النهضة يعلنها: عبد الفتاح مورو مرشحنا لرئاسة تونس

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي


زيت وسكر

“التموين”: الوزارة تعمل علي زيادة الدعم علي مراحل

انفوجراف.. تعلم ثقافة العمل الجماعي في 6 خطوات

5 وظائف شاغرة بجامعة الأزهر.. في هذه التخصصات!

تخبط حكومي حول أجر الحبس الإحتياطي

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

اليوم.. مناقشة مسرحية "جراج الأوبرا" بمعرض الإسكندرية للكتاب

اليوم.. "قصص غير مروية عن البشر والأماكن" بدرب اللبانة

الليلة.. اتحاد الكتاب يحتفى بالشاعرين صلاح اللقانى وأحمد شلبى

صدور الطبعة الثانية لكتاب الأطفال "حكايات سدرة"

صفحتنا ع الفيس بوك