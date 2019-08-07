وليد صلاح الدين: حسن شحاتة الأنسب لتدريب المنتخب الوطنى

أكد وليد صلاح الدين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن المدرب الوطني هو الأنسب لتدريب منتخب الفراعنة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، بعد مشاركة منتخب "الساجدين" ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر مؤخرا، مرشحا حسن شحاتة لتولي مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب.



وقال "صلاح الدين"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حسن شحاتة هو الأنسب لتولي منصب المدير الفني للفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مدرب مميز ولديه خبرة كبيرة في عالم كرة القدم تجعله قادرا على قيادة المنتخب الوطني في هذه الفترة الهامة؛ نظرا لأن المنتخب تنتظره مواجهات قوية على مستوى التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء، بجانب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.



وأضاف: "بجانب خبرة حسن شحاتة الكبيرة في عالم التدريب، حيث إنه نجح في تحقيق اللقب القاري مع منتخب مصر في أكثر من مناسبة، فإنه يتحلى بشخصية قوية تمكنه من السيطرة على اللاعبين وقيادتهم نحو الانتصارات".



وتنتظر المنتخب الوطني مواجهات مقبلة على المستوى القاري تتمثل في خوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 قد أوقعت مصر في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات كينيا، وتوجو، وجزر القمر.