إدموند يجتاز كيريوس ويبلغ الدور الثانى فى مونتريال

سدد كايل إدموند ضربة إرساله الساحقة رقم 15 في نقطة حسم المباراة ليفوز 6-3 و6-4 على الأسترالي نيك كيريوس ويبلغ الدور الثاني في كأس روجرز للتنس في مونتريال يوم الثلاثاء.



ولم يخسر إدموند أي شوط لإرساله أمام كيريوس الفائز ببطولة واشنطن المفتوحة يوم الأحد الماضي رغم معاناته من إصابة في الظهر أثرت على حركته خلال المباراة.



وحدثت مشادة بين كيريوس والحكم حول توفر المناشف خارج الملعب في بداية المباراة لكن إدموند حافظ على تركيزه وضربات إرساله القوية.



وسيلعب إدموند في الدور الثاني مع الروسي دانييل ميدفيديف يوم الأربعاء.



وسدد الأمريكي جون إيسنر 26 ضربة إرسال ساحقة ليفوز 6-3 و3-6 و7-6 على الأسترالي جوردان طومسون ويبلغ الدور الثاني أيضا.



وحسم المصنف 12، الذي خسر ثلاث مرات في أربعة أشواط فاصلة على مدار أسبوعين قبل البطولة، المواجهة بضربة إرسال ساحقة في ثالث فرصة للفوز ليصبح على موعد مع التشيلي كريستيان جارين.



وصعد الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم أيضا إلى الدور الثاني للمسابقة، التي تقام للإعداد لبطولة أمريكا المفتوحة، بفوزه 6-2 و6-7 و7-6 على مواطنه فاسيك بوسبيسيل.



وسيلعب أوجيه-ألياسيم (18 عاما) مع مواطنه الكندي ميلوش راونيتش الذي خرج منتصرا في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في إنديان ويلز العام الماضي.



وتفوق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث على كاميرون نوري 7-6 و6-4 ليصبح على موعد مع نيكولوز باسيلاشفيلي الذي اجتاز يان-لينارد شتروف وصعد أيضا.



وسيخوض البريطاني دانييل إيفانز مواجهة صعبة في الدور الثاني مع رفائيل نادال حامل اللقب بعدما فاز 6-4 و7-6 على الأسترالي أليكس دي ميناور.