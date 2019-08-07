بارتى تودع كأس روجرز للتنس بشكل صادم

تعرضت استعدادات آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لضربة بعد الهزيمة المفاجئة 6-7 و6-3 و6-4 أمام الأمريكية صوفيا كينين في الدور الثاني لكأس روجرز للتنس في تورونتو أمس الثلاثاء.



وعانت بارتي بطلة فرنسا المفتوحة، التي كانت تلعب أول مباراة منذ خسارتها في دور الستة عشر ببطولة ويمبلدون، في المجموعة الثانية وخسرت أول أربعة أشواط واستغلت كينين الفرصة وحققت فوزها الأول في أربع مواجهات أمام منافستها الأسترالية.



وقالت بارتي: "لم يكن بوسعي التأقلم بالسرعة الكافية أو بالشكل المناسب حتى أخوض المباراة بالمستوى الذي انتظره من نفسي".



وأضافت: "نفذت صوفيا ضربات الإرسال بشكل رائع في اللحظات الحاسمة. كانت تنفذ ضربات الإرسال بشكل مميز وحصلت على الكثير من النقاط السهلة".



وأخفقت كينين المصنفة 29 عالميا في حسم المجموعة الأولى رغم امتلاك ضربات الإرسال والتقدم 5-4 وتفوقت بارتي بعد شوط فاصل ورغم محاولة المصنفة الأولى عالميا تحقيق انتفاضة جديدة فإن كينين فازت بالمجموعتين الثانية والثالثة.



وأهدرت كينين تقدمها الكبير 4-صفر في المجموعة الثانية حيث فازت بارتي بثلاثة أشواط متتالية. وكادت كينين أن تهدر تقدمها 4-1 في المجموعة الفاصلة أيضا لكنها حافظت على هدوئها وأنهت المباراة بعد ضربة أمامية غير صحيحة من بارتي.



وقالت كينين في مقابلة بعد المباراة: "في الواقع أنا منهكة حقا. كنت أواجه لاعبة قوية وكانت مباراة صعبة وأنا سعيدة حقا بالتأهل".



وستلعب كينين في الدور المقبل مع فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا أو الأوكرانية ديانا ياسترمسكا.



ومع هزيمة بارتي المفاجئة فإنها باتت مهددة بفقدان صدارة التصنيف العالمي إذا فازت نعومي أوساكا في الدور الثاني يوم الأربعاء أو إذا وصلت كارولينا بليسكوفا الدور قبل النهائي في المسابقة.



وفي وقت سابق خسرت فينوس وليامز، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في الدور الأول 6-4 و6-2 أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي ستصبح على موعد مع أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا.



وخسرت فينوس بذلك أربع مباريات متتالية وعانت من ارتكاب العديد من الأخطاء السهلة والأخطاء المزدوجة لتحصل سواريز نافارو على فرصة للتفوق وتفوز بآخر أربعة أشواط لتنتزع بطاقة التأهل.



وقالت فينوس: "لقد كانت رائعة جدا. لعبت أنا الكثير من النقاط الرائعة لكن هذا لم يكن كافيا".



وتفوقت بيانكا أندريسكو، بطلة إنديان ويلز، على أوجيني بوشار 4-6 و6-1 و6-4 في مواجهة كندية خالصة بالدور الأول بينما بلغت الهولندية كيكي بيرتنز دور الستة عشر بتفوقها 6-2 و6-1 على فرانشيسكا دي لورينزو.



وفازت الكرواتية دونا فيكيتش على الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 بنتيجة 3-6 و7-6 و7-6 في الدور الأول وتفوقت تشانغ شواي، التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون، على أنستاسيا سيفاستوفا لاعبة لاتفيا 7-6 و6-2 وستلعب مع الروسية الصاعدة من التصفيات إيكاترينا ألكسندروفا التي فازت 6-2 و6-2 على اليابانية ميساكي دوي.



وفي الدور الأول أيضا فازت التشيكية كاترينا سينياكوفا والألمانية الصاعدة من التصفيات تاتيانا ماريا والبولندية الصاعدة من التصفيات إيجا سفياتيك.