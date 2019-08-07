انفجار قوى يهز العاصمة الأفغانية

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا قويا وقع في العاصمة كابول، اليوم الأربعاء، لكن لم ترد معلومات على الفور عن سببه أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو جرحى.



وتسبب الانفجار في الجزء الغربي من المدينة خلال ساعة الذروة الصباحية في تصاعد عمود من الدخان في السماء.