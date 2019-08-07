الأقباط يبدأون اليوم صوم العذراء لمدة 15 يومًا

يبدأ الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، اليوم الأربعاء، وينتهي بقداس العيد في 22 أغسطس الجاري.



وبالتزامن مع احتفالات صوم العذراء تستعد الكنائس المسيحية لإقامة نهضات صوم العذراء من خلال برنامج يومي لمده 15 يومًا تنتهي في الخميس 22 أغسطس الجاري، ويلقي فيها العديد من الكهنة العظات الروحية طيلة فترة النهضات الروحية.



فيما يترأس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.



ويستقبل دير العذراء نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.



ومن جهته أعرب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدراي عن خالص شكره وتقديره لقيادات محافظة أسيوط لما يبذلوه من جهد في الاهتمام بتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى تميز المحافظة بمقومات جذب سياحية كثيرة تجذب السياح إليها من شتى بقاع العالم من ضمنها محطتين من محطات رحلة العائلة المقدسة خلال زيارتها للأراضي المقدسة مصر كدير درنكة والدير المحرق.



وأوضح أسقف أسيوط أن دير السيدة العذراء بقرية درنكة يقيم الاحتفالات السنوية في الفترة ما بين ٧ وحتى ٢٢ أغسطس الجاري يستقبل خلاله الألاف الزوار من شتى بقاع العالم.