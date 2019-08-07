شركة نفط أمريكية تبيع سندات بقيمة 13 مليار دولار

قررت شركة النفط الأمريكية "أوكسدينتال بتروليوم كورب" بيع سندات قيمتها 13 مليار دولار للمساهمة في تمويل صفقة استحواذها على شركة "أناداركو بتروليوم كورب" بعد وصول حجم الاكتتاب في هذا الطرح إلى أكثر من 75 مليار دولار.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن "أوكسدينتال" ستبيع السندات لتمويل صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 38 مليار دولار عبر 10 شرائح، بحسب ما نقلته بلومبرج عن شخص وصفته بالمطلع. وتصل مدة الشريحة الأطول مدى من هذه السندات إلى 30 عاما، بعائد يصل إلى 2.25 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.



كانت شركة "أناداركو" قد أكدت في مايو الماضي تلقيها عرض استحواذ معدلا من "أوكسيدنتال بتروليوم كورب"، حيث سيحصل مساهمو "أناداركو" على 59 دولارا نقدا و0.2934 سهم من أسهم "أوكسيدنتال" العامة، مقابل كل سهم من أسهمهم في "أناداركو".



وتعتبر صفقة الاستحواذ على "أناداركو" أكبر صفقة استحواذ في صناعة النفط والغاز منذ استحواذ "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية على "بي.جي جروب" البريطانية عام 2016.



وبحسب مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" للتصنيف الائتماني، فإن صفقة الاستحواذ على "أناداركو" ستضيف ديونا تقدر بحوالي 40 مليار دولار إلى الهيكل الرأسمالي لشركة "أوكسدينتال".