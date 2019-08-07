نيكى يهبط 0.18% فى بداية التعاملات بطوكيو

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية الأربعاء.



وانخفض نيكي 0.18% إلى 20548.07 نقطة. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 1496.56 نقطة.



وأنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، الخميس الماضي، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل؛ ما دفع بكين للتحذير من أنها ستتخذ إجراءات مضادة.



وقال وزير التجارة الصيني في بيان: "إن الولايات المتحدة "انتهكت بشكل خطير" الهدنة التي تم التوصل إليها في يونيو بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين".



كما انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على صادرات بلاده، قائلا: "إن هذه الخطوة غير بناءة".



ويوم الجمعة الماضي، تكبدت أسواق المال والبورصات العالمية خسائر كبيرة بعد تهديدات ترامب، حيث واصلت بورصة وول ستريت الهبوط، منهية أسبوعا مُني فيه المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر 2018، عندما حل الفزع بالمستثمرين من احتمال ركود يلوح في الأفق.