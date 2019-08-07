بومبيو: نسعى لإجبار خامنئى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تأمل بأن يتمتع الشعب الإيراني وجيرانه بالسلام والازدهار اللذين يستحقانه، مشيرا إلى أن حملة الضغط غير المسبوقة على قادة إيران تأتي لإجبار خامنئي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ وذلك لإبرام صفقة شاملة ودائمة.



وأضاف بومبيو في مقال لموقع "يو إس تو داي" أن حملة ضغط إدارة الرئيس ترامب على النظام الإيراني تضعفه، كما أن هدفها حرمان نظام طهران من الأموال التي يحتاجها لدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.



وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن المليشيات المدعومة من إيران أعلنت أن طهران لم تعد تملك ما يكفي من المال لدفعه لهم كما في السابق، مشيرا إلى أن إيران تستخدم مليشيا حزب الله في لبنان لتعريض الشعب اللبناني للخطر.



ولفت بومبيو إلى أن إيران قدمت التمويل والأسلحة والتدريب لمليشيا الحوثي في اليمن، وأن الصفقة الشاملة التي نسعى إليها مع النظام الإيراني يجب أن تتناول البرنامج النووي وتطوير وانتشار الصواريخ الباليستية ودعمه للجماعات ووكلائه الإرهابيين.



يأتي هذا في وقت تسعى خلاله واشنطن إلى بناء تحالف بحري في الخليج لحماية الملاحة التجارية مع زيادة وتيرة العمليات ضد السفن وناقلات النفط الأجنبية خلال الفترة الماضية.



ودأبت إيران وأذرعها المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادثة خلال الأشهر الماضية.