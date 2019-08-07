اشتعال النيران بطائرة ركاب أمريكية بعد هبوطها اضطراريًا بالدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية، إن جميع ركاب طائرة من نوع "سيسنا" ذات المحركين، والبالغ عددهم عشرة أشخاص، قد نجوا دون أن يصابوا بأذى، بعد أن اشتعلت النيران بالطائرة بعد هبوطها اضطراريًا في غرب الدنمارك، حسبما ذكرت وسائل إعلام دنماركية.





ورفضت متحدثة باسم شرطة آرهوس، التعليق على تقارير وسائل الإعلام، التى تفيد بأن مديرة أعمال المغنية الأمريكية الشهيرة "بينك"، والعديد من أفراد الوفد المرافق لها، كانوا على متن الطائرة، "سيسنا 560 إكس. إل".





وقالت كريستين سفيندسن، التى نظمت بيع تذاكر حفل موسيقى خاص بـ "بينك" 39 عامًا فى أوسلو، إن المغنية الحائزة على جائزة "جرامى"، واسمها الحقيقى أليشيا بيث مور، لم تكن على متن الطائرة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفتا "في. جي" و"داجبلاديت".





وكانت الطائرة غادرت أوسلو بالنرويج، حيث قدمت "بينك" حفل أول أمس الإثنين، ومن المقرر أن تقدم حفلًا آخر غدًا الأربعاء في هورسينز، جنوب آرهوس.





ويشار إلى أن طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أفراد، يضم طيارين نمساوى وألماني، بالإضافة إلى مضيفة ألمانية.





وقالت الشرطة إن الطائرة مسجلة فى ألمانيا، أما الركاب فهم من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.



