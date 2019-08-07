إثيوبيا والسودان تتفقان على مكافحة الجرائم المنظمة على طول الحدود

وقعت أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية في كل من إثيوبيا والسودان اتفاقًا للعمل معًا على مكافحة الجرائم.



ووقع الاتفاقية المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي ديميلاش جبرميكائيل ونظيره السوداني أبو بكر مصطفى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" الثلاثاء.



ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في مكافحة الإرهاب والنقل غير المشروع للأسلحة والأموال والإتجار بالبشر والجرائم المنظمة من خلال تبادل المعلومات.



كما اتفق الجهازان الأمنيان على تنفيذ سلسلة من العمليات لمنع الجرائم على طول الحدود بينهما، وتعمل الدولتان على منع الجرائم المنظمة من خلال تشكيل ونشر قوات مشتركة على طول الحدود بينهما.