سموحة يجدد تعاقده مع اللاعبين حسام حسن ومحمود معاذ لمدة 4 مواسم

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة تجديد تعاقد النادي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حسام حسن.



وقال عامر، في تصريح صحفية، جددنا للمهاجم حسام حسن لمدة 4 مواسم وكذلك اللاعب محمود معاذ.



وأضاف عامر "نادي سموحة يرفض بيع الثنائي حسام حسن ومحمود معاذ نهائيا تحت أي ظرف من الظروف ومهما كان المقابل".

