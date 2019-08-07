محادثات "كورية جنوبية- إماراتية" لزيادة الرحلات الجوية

تعقد كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، محادثات جوية تتعلق بزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل وصناعة الطيران.



وذكرت "يونهاب" أنه من المتوقع أن تطلب الإمارات من كوريا الجنوبية في هذه المحادثات التي ستعقد على مدار يومان، زيادة الرحلات الجوية بين البلدين بأكثر من الضعفين.



وتشغل شركة طيران الإمارات حاليا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار دبي الدولي في الأسبوع، فيما تشغل شركة الاتحاد للطيران أيضا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار أبوظبي الدولي في الأسبوع.



ومن بين شركات الطيران الكورية الجنوبية، تشغل الخطوط الجوية الكورية 7 رحلات جوية بين إنتشون ودبي في الأسبوع.



وكان البلدان قد عقدا مثل هذه المحادثات في شهر يونيو العام الماضي، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.